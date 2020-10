La madre di Adua parla di Morra, Garko e attacca Tommaso Zorzi: “Glielo ha strappato dalla bocca…” (Di giovedì 15 ottobre 2020) parla la madre di Adua Del Vesco Dopo le dichiarazioni da parte della mamma di Massimiliano Morra, nelle ultime ore sono arrivate anche quelle della madre di Adua Del Vesco. La donna, intervistata dal magazine Chi ha dichiarato che sua figlia quando è venuta a conoscenza che al Grande Fratello Vip 5 ci sarebbe stato anche il suo finto ex non voleva più partecipare. La signora, inoltre, ha parlato pure della relazione sentimentale finta della congiunta con Gabriel Garko. E se per l’attore torinese ha riservato delle parole al miele non è stato lo stesso per Tommaso Zorzi. La preoccupazione per la figlia Intervistata dal periodico Chi, la madre di Adua Del Vesco ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 15 ottobre 2020)ladiDel Vesco Dopo le dichiarazioni da parte della mamma di Massimiliano, nelle ultime ore sono arrivate anche quelle delladiDel Vesco. La donna, intervistata dal magazine Chi ha dichiarato che sua figlia quando è venuta a conoscenza che al Grande Fratello Vip 5 ci sarebbe stato anche il suo finto ex non voleva più partecipare. La signora, inoltre, hato pure della relazione sentimentale finta della congiunta con Gabriel. E se per l’attore torinese ha riservato delle parole al miele non è stato lo stesso per. La preoccupazione per la figlia Intervistata dal periodico Chi, ladiDel Vesco ...

bughe4d_ : RT @Giovannid_22: Adua piange e soffre la mancanza della madre. Max le si avvicina e la consola. 'Non piangere, devi essere forte e dimos… - erikapretti21 : RT @Giovannid_22: Adua piange e soffre la mancanza della madre. Max le si avvicina e la consola. 'Non piangere, devi essere forte e dimos… - licia38611954 : @caroltrilly amore mio mi sa che hai problemi di comprensione non indifferenti, STO PARLANDO DELL’INTERVISTA DELLA… - annakiara119 : RT @Giovannid_22: Adua piange e soffre la mancanza della madre. Max le si avvicina e la consola. 'Non piangere, devi essere forte e dimos… - Wolf___90 : Massimiliano che oggi ha detto di avere sensi di colpa per i suoi genitori. Anche Adua ora dice di avere sensi di c… -