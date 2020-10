La lezione di Soul. "Mi sono fermato e ho pensato alla mia vita. Mi ha salvato"

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Festa del Cinema di Roma, edizione numero 15, al via da oggi, nonostante la paura del Covid, tra mascherine, distanziamenti, prenotazioni online obbligatorie, file d’ordinanza ma soprattutto film, molte delle quali grandi anteprime mondiali come “”, il nuovo gioiello Disney-Pixar con cui il direttore artistico Antonio Monda ha scelto di iniziare. Trattasi del primo film d’animazione Pixar con un protagonista di colore - Joe Gardner - un insegnante di musica di scuola media che un giorno riesce ad avere l’occasione di suonare nel migliore locale jazz della città, ma un piccolo passo falso – nel vero senso della parola - lo proietterà da New York a un luogo fantastico in cui le nuove anime ricevono personalità, peculiarità e interessi prima di andare sulla Terra. Per ritornare...