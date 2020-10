La guida della Regione Calabria affidata al vicepresidente Spirlì, quello della “lobby frocia” (Di giovedì 15 ottobre 2020) L’assessore alle pari opportunità aveva rivendicato pochi giorni fa il diritto di usare le parole «ricchione» e «negro». Il suo ricordo della Santelli: «Perdo un’amica e una parte di me» Leggi su lastampa (Di giovedì 15 ottobre 2020) L’assessore alle pari opportunità aveva rivendicato pochi giorni fa il diritto di usare le parole «ricchione» e «negro». Il suo ricordoSantelli: «Perdo un’amica e una parte di me»

amendolaenzo : Con il voto del Parlamento di oggi l’Italia è più forte. Il via libera sulle linee guida del #NextGenerationEU non… - MatteoRichetti : Profonda tristezza per la scomparsa di Jole Santelli, prima collega parlamentare poi tenace donna alla guida della… - chedisagio : ?? La sindaca del @Mov5Stelle di Torino, @c_appendino, non si ricandiderà alla guida della città - angeladipaolo93 : Una donna carismatica alla guida della sua regione che si è sempre battuta per i suoi ideali e per cercare di fare… - Tele_Guida : La Sintesi dei Programmi TV della Serata -