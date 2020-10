La folla in metropolitana a Milano malgrado il Covid (Di giovedì 15 ottobre 2020) Non si placano le polemiche per le immagini che da giorni rimbalzano sui social di denuncia da parte dei pendolari per le condizioni di viaggio sui mezzi pubblici delle grandi città, soprattutto a Milano. In questi scatti postati sui social si vede come, soprattutto nelle ore di punta, ci sono veri e propri assembramenti senza alcun rispetto delle norme di sicurezza previste per il Covid. L'ATM continua a sostenere che il limite dell'80% viene rispettato attraverso i tornelli in ingresso Leggi su panorama (Di giovedì 15 ottobre 2020) Non si placano le polemiche per le immagini che da giorni rimbalzano sui social di denuncia da parte dei pendolari per le condizioni di viaggio sui mezzi pubblici delle grandi città, soprattutto a. In questi scatti postati sui social si vede come, soprattutto nelle ore di punta, ci sono veri e propri assembramenti senza alcun rispetto delle norme di sicurezza previste per il. L'ATM continua a sostenere che il limite dell'80% viene rispettato attraverso i tornelli in ingresso

delucaornella : RT @NataleCuccurese: Riparte a reti unificate lo #Sputtanapoli... La situazione della metropolitana e dei bus di Milano, non è diversa da q… - DiegoA20_17_38 : RT @NataleCuccurese: Riparte a reti unificate lo #Sputtanapoli... La situazione della metropolitana e dei bus di Milano, non è diversa da q… - l_honestly : RT @NataleCuccurese: Riparte a reti unificate lo #Sputtanapoli... La situazione della metropolitana e dei bus di Milano, non è diversa da q… - SalvioSelcia : RT @NataleCuccurese: Riparte a reti unificate lo #Sputtanapoli... La situazione della metropolitana e dei bus di Milano, non è diversa da q… - miloezio : RT @NataleCuccurese: Riparte a reti unificate lo #Sputtanapoli... La situazione della metropolitana e dei bus di Milano, non è diversa da q… -