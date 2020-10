La commovente dedica di Francesco Totti al padre | «Grazie per avermi reso un uomo coraggioso»

(Di giovedì 15 ottobre 2020) La famigliain vacanza a Mykonos sfoglia la gallery, 44 anni, ha perso recentemente suoEnzo, scomparso a 76 anni per patologie connesse al coronavirus. Qualche anno fa, l’era infatti stato colpito da un infarto, che l’aveva lasciato debilitato e l’aveva obbligato a saltare le trasferte di suo figlioquando ancora era il capitano della Roma. Leggi anche › Enzo ...

Ultime Notizie dalla rete : commovente dedica

Dal 16 al 22 ottobre sarà possibile acquistare una selezione di abiti, accessori e scatti inediti appartenuti alla grande attrice francese ...Una lettera piena di amore dedicata a un papà speciale che non c’è più. Scritta da un figlio immensamente grato per tutto quello che il genitore gli ha lasciato. Valori fondamentali per Francesco Tott ...