La clinica per rinascere – Antonietta, dal bullismo ai 179kg: la rinascita (Di giovedì 15 ottobre 2020) Su Real Time, il racconto della storia di Antonietta a “La clinica per rinascere”: il suo coraggio, dopo un brutto passato, e la voglia di rinascere Antonietta – La clinica per rinascere (fonte foto: Instagram, @ realtimetvit)Continua a far parlare di sé, emozionare e conquistare pubblico, il programma in onda su Real Time “La clinica per rinascere”, che come noto è la versione italiana della trasmissione Vite al limite: in questa occasione, il dottor Giardiello affronterà il caso di Antonietta e dei suoi 179kg. Appassionanti, toccanti e commoventi gli episodi del programma in onda su Real Time, che danno modo al pubblico di prender ... Leggi su chenews (Di giovedì 15 ottobre 2020) Su Real Time, il racconto della storia dia “Laper”: il suo coraggio, dopo un brutto passato, e la voglia di– Laper(fonte foto: Instagram, @ realtimetvit)Continua a far parlare di sé, emozionare e conquistare pubblico, il programma in onda su Real Time “Laper”, che come noto è la versione italiana della trasmissione Vite al limite: in questa occasione, il dottor Giardiello affronterà il caso die dei suoi. Appassionanti, toccanti e commoventi gli episodi del programma in onda su Real Time, che danno modo al pubblico di prender ...

