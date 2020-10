La Campania chiude le scuole Stop anche a feste e matrimoni

Leggi su affaritaliani

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Lale: niente lezioni in presenza nelleprimarie e secondarie fino al 30 ottobre: e' una delle misure anticovid prese dal governatore Vincenzo De Luca. Sonosospese le attivita' didattiche e di verifica in presenza nelle Universita', fatta eccezione per quelle relative agli studenti del primo anno. Segui su affaritaliani.it