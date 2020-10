(Di giovedì 15 ottobre 2020) Ripeteva a chi le chiedeva di rallentare per la malattia: «Ragazzi, facendo i dovuti scongiuri io sto bene, alla faccia delle malelingue»

LaStampa : La berlusconiana della prima ora che ha conquistato l’ultima regione azzurra - messveneto : La berlusconiana della prima ora che ha conquistato l’ultima regione azzurra - egos23 : RT @P_Rava: Schifani, uno dei protagonisti della devastazione berlusconiana del Paese ai danni soprattutto della mia generazione, che si st… - gazzettamantova : Berlusconiana doc, Jole Santelli si era candidata alla presidenza della Regione Calabria accogliendo, dopo un perio… - hashtag24news1 : Jole Santelli, presidente della Regione Calabria e a lungo parlamentare di Forza Italia, è stata trovata morta ques… -

Ultime Notizie dalla rete : berlusconiana della

La Stampa

Berlusconiana dalla prima ora ... «Ma quelli meno riconoscenti sono i veri nani della politica, per questo io, che non sono certo la Thatcher, ma so stare al mio posto e nella mia trincea ...È morta la presidente della Regione Calabria, Jole Santelli. Aveva 51 anni e lottava da tempo contro un cancro. Si trovava nella sua casa di Cosenza quando ha perso la vita. Secondo quanto si e’ appre ...