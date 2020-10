La battaglia per l’acqua pubblica? L’ennesima promessa tradita dal M5S (Di giovedì 15 ottobre 2020) Devono aver battuto forti la testa tutti insieme, gli onorevoli del Movimento Cinque Stelle. Colpiti al capo da un trauma così forte, una volta entrati nei palazzi del potere, da dimenticare tutte o quasi le battaglie sostenute, a voce, quando erano ancora nelle piazze. Un oblio totale che non ha risparmiato il tema dell’acqua pubblica, che aveva visto battersi i grillini a partire dal 2013, anno in cui alcuni rappresentanti pentastellati entrarono in Parlamento armati di borracce e la scritta “acqua bene comune”. Un’epoca fa, ormai. Di quel progetto oggi non restano che vaghi ricordi, echi lontani e ormai decisamente sbiaditi. Il M5S aveva presentato, in merito, un testo unico scritto e presentato dalla relatrice Federica Daga, rimasto però impantanato alla Camera senza che nessuno lo abbia più preso in considerazione nel ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 15 ottobre 2020) Devono aver battuto forti la testa tutti insieme, gli onorevoli del Movimento Cinque Stelle. Colpiti al capo da un trauma così forte, una volta entrati nei palazzi del potere, da dimenticare tutte o quasi le battaglie sostenute, a voce, quando erano ancora nelle piazze. Un oblio totale che non ha risparmiato il tema dell’acqua, che aveva visto battersi i grillini a partire dal 2013, anno in cui alcuni rappresentanti pentastellati entrarono in Parlamento armati di borracce e la scritta “acqua bene comune”. Un’epoca fa, ormai. Di quel progetto oggi non restano che vaghi ricordi, echi lontani e ormai decisamente sbiaditi. Il M5S aveva presentato, in merito, un testo unico scritto e presentato dalla relatrice Federica Daga, rimasto però impantanato alla Camera senza che nessuno lo abbia più preso in considerazione nel ...

