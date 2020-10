Juventus, ritorno di fiamma: Pogba non rinnoverà con lo United (Di giovedì 15 ottobre 2020) La Juventus sarà pronta a duellare con Real Madrid e Barcellona per assicurarsi le prestazioni di Paul Pogba. Lo assicura il Daily Express, secondo il quale, il centrocampista, non rinnoverà il suo contratto con il Manchester United. Il calciatore potrebbe liberarsi a parametro zero addirittura a gennaio ma, al momento, sembra impossibile che si possa imbastire una trattativa per il mercato invernale. Juventus: Pogba sempre nei pensieri di Paratici Il Red Devils, sulla falsa riga del trasferimento che ha portato Eriksen all’Inter, potrebbe decidere di abbassare le pretese dell’ingaggio pur di non perdere a zero il il centrocampista francese. Leggi anche:Juventus, effetto Covid: il bilancio 2020 si chiude a -89 milioni di euro Al momento, però, il Real ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 15 ottobre 2020) Lasarà pronta a duellare con Real Madrid e Barcellona per assicurarsi le prestazioni di Paul. Lo assicura il Daily Express, secondo il quale, il centrocampista, non rinnoverà il suo contratto con il Manchester. Il calciatore potrebbe liberarsi a parametro zero addirittura a gennaio ma, al momento, sembra impossibile che si possa imbastire una trattativa per il mercato invernale.sempre nei pensieri di Paratici Il Red Devils, sulla falsa riga del trasferimento che ha portato Eriksen all’Inter, potrebbe decidere di abbassare le pretese dell’ingaggio pur di non perdere a zero il il centrocampista francese. Leggi anche:, effetto Covid: il bilancio 2020 si chiude a -89 milioni di euro Al momento, però, il Real ...

