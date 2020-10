Juventus, Pirlo ringrazia il mercato: attacco nuovo di zecca (Di giovedì 15 ottobre 2020) Andrea Pirlo ringrazia e con lui l’intero ambiente della Juventus. C’è un attacco nuovo di zecca e il merito va dato al mercato bianconero, che ha saputo regalare nuove soluzioni al neo tecnico nonostante le evidenti difficoltà di un periodo complesso che non permette troppo spazio di manovra. Sono arrivati nuovi centrocampisti e forse il rimpianto più grande è non aver trovato nuovi interpreti sulla corsia di sinistra della difesa, ma sotto questo punto di vista a non potersi lamentare è proprio il reparto offensivo del Maestro: con gli arrivo di Federico Chiesa dalla Fiorentina, Dejan Kulusevski dall’Atalanta e Alvaro Morata dall’Atletico Madrid adesso la Vecchia Signora può davvero divertirsi e i tre ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 15 ottobre 2020) Andreae con lui l’intero ambiente della. C’è undie il merito va dato albianconero, che ha saputo regalare nuove soluzioni al neo tecnico nonostante le evidenti difficoltà di un periodo complesso che non permette troppo spazio di manovra. Sono arrivati nuovi centrocampisti e forse il rimpianto più grande è non aver trovato nuovi interpreti sulla corsia di sinistra della difesa, ma sotto questo punto di vista a non potersi lamentare è proprio il reparto offensivo del Maestro: con gli arrivo di Federico Chiesa dalla Fiorentina, Dejan Kulusevski dall’Atalanta e Alvaro Morata dall’Atletico Madrid adesso la Vecchia Signora può davvero divertirsi e i tre ...

