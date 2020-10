Juventus | oggi l’assemblea degli azionisti | gli scenari

Leggi su tuttojuve24

(Di giovedì 15 ottobre 2020) È fissata per15 ottobre l'assembleadella. Nella sede sociale della Continassa i bianconeri sono richiamati a discutere e a definire il punto del bilancio 2019-20, chiuso con una perdita di 90 milioni di euro. La pandemia ha colpito notevolmente le casse della dirigenza juventina che, come riporta la Gazzetta dello sport, ha fatto di peggio solo nel 2010-11 facendo registrare un -95 milioni. L'assemblea sarà breve e ridotta al minimo in base alle norme anti-Covid e non dovrebbe andare oltre la mezz'ora. Patron Agnelli terminerà il tutto con una conferenza in cui farà il punto della situazione, fissata per le 15,30 all'Allianz Stadium di Torino.