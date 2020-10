Juventus-Napoli, soddisfazione in Lega per la sconfitta a tavolino (Di giovedì 15 ottobre 2020) In Lega Calcio sono soddisfatti per la sconfitta a tavolino stabilita dal Giudice Sportivo per Juventus-Napoli. La ricostruzione. Sarebbe stata accolta con soddisfazione la decisione del Giudice Sportivo di punire il Napoli con una sconfitta a tavolino e un punto di penalizzazione per non essersi presentato in campo contro la Juventus. È la ricostruzione che pubblica oggi Corriere della Sera sottolineando come Lega Calcio e FIGC avessero sempre ribadito che il protocollo sanitario siglato con il CTS fosse l’unica norma da rispettare. Per questo motivo. all’epoca dei fatti, decisero di non rinviare la partita. La sentenza del Giudice Sportivo, inoltre, ribadisce tale concetto. Leggi su ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 15 ottobre 2020) InCalcio sono soddisfatti per lastabilita dal Giudice Sportivo per. La ricostruzione. Sarebbe stata accolta conla decisione del Giudice Sportivo di punire ilcon unae un punto di penalizzazione per non essersi presentato in campo contro la. È la ricostruzione che pubblica oggi Corriere della Sera sottolineando comeCalcio e FIGC avessero sempre ribadito che il protocollo sanitario siglato con il CTS fosse l’unica norma da rispettare. Per questo motivo. all’epoca dei fatti, decisero di non rinviare la partita. La sentenza del Giudice Sportivo, inoltre, ribadisce tale concetto. Leggi su ...

