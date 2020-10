Juventus-Napoli, l’ex giudice del Tas Cascella: “Ha la precedenza il diritto alla salute” (Di giovedì 15 ottobre 2020) Angelo Cascella, ex giudice del Tas, si è espresso su “Il Messaggero” in merito alla decisione del giudice Sportivo su Juventus-Napoli: “Il giudice Mastrandrea ha dovuto sostenere l’applicazione delle norme di diritto sportivo non potendo giudicare sulla scorta di altre. Ora non resta che attendere le interpretazioni degli altri gradi di giudizio. Nonostante i protocolli siano stati firmati, il diritto alla salute ha la precedenza su tutto. La domanda perciò è se la normativa nazionale prevalga su quella sportiva“. Leggi su sportface (Di giovedì 15 ottobre 2020) Angelo, exdel Tas, si è espresso su “Il Messaggero” in meritodecisione delSportivo su: “IlMastrandrea ha dovuto sostenere l’applicazione delle norme disportivo non potendo giudicare sulla scorta di altre. Ora non resta che attendere le interpretazioni degli altri gradi di giudizio. Nonostante i protocolli siano stati firmati, ilsalute ha lasu tutto. La domanda perciò è se la normativa nazionale prevalga su quella sportiva“.

