Juventus-Napoli, le motivazioni del giudice sportivo: "Nessuna forza maggiore, gli azzurri avevano già cancellato il volo" (Di giovedì 15 ottobre 2020) Secondo il giudice sportivo che ha sentenziato il 3-0 a tavolino per la partita Juventus-Napoli, non ci sarebbe stata alcuna forza maggiore a impedire la partenza. Ma il club azzurro si dice "fiducioso nell'appello". Il Napoli poteva partire per Torino e per questo motivo ha subito la sconfitta a tavolino per 3-0 e la penalizzazione

