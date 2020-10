Juventus-Napoli | il sindaco De Magistris non ci sta | “Sgradevole il 3-0 a tavolino”

Leggi su mediagol

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Ildisi è espresso sulla decisione del giudice sportivo., la decisione del giudice sportivo: 3-0 a tavolino e un punto di penalizzazione per gli azzurriÈ di ieri la notizia del 3-0 a tavolino disposto in favore dellae del punto di penalizzazione comminato ala seguito del mancato svolgimento del match dello scorso 4 ottobre. Una sentenza che non è piaciuta a Luigi de. Ildi, attraverso un tweet pubblicato sul suo profilo, ha espresso tutto il suo disappunto."Chi ama lo sport ed è sportivo vince sul campo. Ecco perché è sgradevole il 3 a 0 a tavolino, indipendentemente dalla forma ed a maggior ragione ai tempi della ...