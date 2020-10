Juventus-Napoli, De Siervo: «La Lega non poteva rinviare la gara» (Di giovedì 15 ottobre 2020) Luigi De Siervo, amministratore deLegato della Lega Serie A, ha parlato del verdetto del Giudice Sportivo su Juventus-Napoli Luigi De Siervo, amministratore deLegato della Lega Serie A, ha parlato del verdetto del Giudice Sportivo su Juventus-Napoli ai microfoni di Radio Kiss Kiss. «Il nostro obiettivo è finire il campionato. Come Lega non potevamo rimandare la gara di Torino. Il protocollo funziona, tutti rispettano le regole, ma a Napoli c’è stato un cortocircuito, emerge dagli atti. Dobbiamo andare avanti rispettando il protocollo: se non termina il campionato purtroppo il calcio fallisce». Leggi su ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 15 ottobre 2020) Luigi De, amministratore deto dellaSerie A, ha parlato del verdetto del Giudice Sportivo suLuigi De, amministratore deto dellaSerie A, ha parlato del verdetto del Giudice Sportivo suai microfoni di Radio Kiss Kiss. «Il nostro obiettivo è finire il campionato. Comenonmo rimandare ladi Torino. Il protocollo funziona, tutti rispettano le regole, ma ac’è stato un cortocircuito, emerge dagli atti. Dobbiamo andare avanti rispettando il protocollo: se non termina il campionato purtroppo il calcio fallisce». Leggi su ...

