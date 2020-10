Juventus-Napoli, De Siervo: “Il regolamento non permetteva il rinvio, Lega Serie A non c’entra” (Di giovedì 15 ottobre 2020) L’amministratore deLegato della Lega Serie A Luigi De Siervo è intervenuto a Radio Kiss Kiss per ribadire che non era nelle proprie facoltà la decisione eventuale di rinviare Juventus-Napoli per evitare il 3-0 a tavolino al club azzurro dopo la mancata presentazione a Torino per via della querelle con l’Asl: “La nostra mission è finire il campionato. Come Lega non potevamo rimandare la gara tra Juve e Napoli. Il protocollo funziona, tutti rispettano le regole, ma a Napoli, come emerge dagli atti, c’è stato un cortocircuito. La Lega Serie A non c’entra nulla. Il nostro obbligo è rimanere soggetti terzi. Le carte non consentivano di ... Leggi su sportface (Di giovedì 15 ottobre 2020) L’amministratore deto dellaA Luigi Deè intervenuto a Radio Kiss Kiss per ribadire che non era nelle proprie facoltà la decisione eventuale di rinviareper evitare il 3-0 a tavolino al club azzurro dopo la mancata presentazione a Torino per via della querelle con l’Asl: “La nostra mission è finire il campionato. Comenon potevamo rimandare la gara tra Juve e. Il protocollo funziona, tutti rispettano le regole, ma a, come emerge dagli atti, c’è stato un cortocircuito. LaA non c’entra nulla. Il nostro obbligo è rimanere soggetti terzi. Le carte non consentivano di ...

juventusfc : #JuveNapoli, le decisioni del Giudice Sportivo ?? - ZZiliani : Se al Napoli danno partita persa per non aver rispettato (in una situazione di grave allarme sanitario) il protocol… - capuanogio : +++ #JuveNapoli 3-0 a tavolino e punto di penalizzazione per il #Napoli +++ - sportface2016 : #JuventusNapoli, l'ad della Lega Serie A Luigi #DeSiervo: 'Il regolamento non permetteva il rinvio' - ciro_delsorbo : RT @giuliogori: L'errore è parlare di #JuveNapoli, perché qui, comunque la si veda, la questione riguarda solo il #Napoli. La #Juventus ha… -