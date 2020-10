Juventus-Napoli 3-0 a tavolino, ex Giudice Sportivo D’Urso: “Sentenza può essere ribaltata” (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il 3-0 a tavolino di Juventus-Napoli “è una decisione giusta, se per giusto si vuole definire un primo verdetto che è redatto in maniera rigida nelle norme che regolano la materia che è stata analizzata. A mio parere c’è stata una analisi nel merito, una svalutazione della legittimità proposta dal Napoli della propria condotta“. È questo il pensiero dell’ex Giudice Sportivo Bruno D’Urso, raggiunto dai microfoni di TuttoJuve. E se gli si chiede se la sentenza può essere ribaltata D’Urso risponde: “Certamente, questa non è altro che l’ennesima dimostrazione dell’arroccamento del mondo del calcio sulle proprie convinzioni e sull’interpretazione ... Leggi su sportface (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il 3-0 adi“è una decisione giusta, se per giusto si vuole definire un primo verdetto che è redatto in maniera rigida nelle norme che regolano la materia che è stata analizzata. A mio parere c’è stata una analisi nel merito, una svalutazione della legittimità proposta daldella propria condotta“. È questo il pensiero dell’exBruno D’Urso, raggiunto dai microfoni di TuttoJuve. E se gli si chiede se la sentenza puòribaltata D’Urso risponde: “Certamente, questa non è altro che l’ennesima dimostrazione dell’arroccamento del mondo del calcio sulle proprie convinzioni e sull’interpretazione ...

