Juventus, Lorenzo Chiesa parla sui social: il messaggio dopo gli insulti (Di giovedì 15 ottobre 2020) Non sono stati dei giorni facili per Federico Chiesa, a seguito del suo passaggio dalla Fiorentina alla Juventus. Atavica la rivalità che accomuna la società fiorentina e la Vecchia Signora, proprio per questo i tifosi viola non sembrano aver digerito il trasferimento dell'esterno della nazionale a Torino. Non solo gli insulti a Federico, una buona fetta di "leoni da tastiera" ha preso di mira il padre Enrico e, addirittura, il fratello più piccolo Lorenzo. Il 16enne, che tra l'altro attualmente milita nelle giovanili gigliate, è stato bombardato di messaggi a dir poco sgradevoli, pesanti e ingiustificati che lo hanno scosso parecchio.

