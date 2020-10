Juventus, la risposta di Spadafora sula rottura dell’isolamento (Di giovedì 15 ottobre 2020) Vincenzo Spadafora ha fatto chiarezza sull’isolamento spezzato da Cristiano Ronaldo. Il calciatore della Juventus aveva deciso di abbandonare il ritiro dopo la chiamata del Portogallo per le partite di Nations League. Il Ministro, tramite i microfoni dell’Ansa, ha confermato che la Juventus aveva segnalato la rottura dell’isolamento fiduciario di alcuni calciatori. Juventus: Spadafora fa chiarezza sull’isolamento fiduciario “La domanda era su andata e ritorno. A quel che risulta in merito all’andata è stata la stessa società a segnalare alla ASL che alcuni giocatori avevano ‘rotto’ l’isolamento fiduciario senza averne l’autorizzazione, tanto che il direttore del dipartimento di prevenzione della Asl di ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 15 ottobre 2020) Vincenzoha fatto chiarezza sull’isolamento spezzato da Cristiano Ronaldo. Il calciatore dellaaveva deciso di abbandonare il ritiro dopo la chiamata del Portogallo per le partite di Nations League. Il Ministro, tramite i microfoni dell’Ansa, ha confermato che laaveva segnalato ladell’isolamento fiduciario di alcuni calciatori.fa chiarezza sull’isolamento fiduciario “La domanda era su andata e ritorno. A quel che risulta in merito all’andata è stata la stessa società a segnalare alla ASL che alcuni giocatori avevano ‘rotto’ l’isolamento fiduciario senza averne l’autorizzazione, tanto che il direttore del dipartimento di prevenzione della Asl di ...

