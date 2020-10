Juventus: infortunio Ramsey, le ultime sulle condizioni (Di giovedì 15 ottobre 2020) Possibile pesante assenza per Andrea Pirlo in vista della gara di sabato sera contro il Crotone. Oltre alle assenza causa coronavirus di McKennie e soprattutto Cristiano Ronaldo, anche per Ramsey il recupero dopo l’infortunio non è scontato. Il gallese infortunatosi durante il ritiro con la sua nazionale si è fermato per un problema muscolare e salterà la gara del suo Galles contro la Bulgaria. Il centrocampista ha spesso avuto in passato problemi muscolari cronici, per questo inizia a serpeggiare preoccupazione tra mister e tifosi della Juventus. Il suo stato di salute verrà tenuto sotto controllo giorno per giorno, ma 48 ore dal match la sua presenza è ancora in dubbio. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, sacrificio Dybala: addio più vicino LEGGI ANCHE: ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 15 ottobre 2020) Possibile pesante assenza per Andrea Pirlo in vista della gara di sabato sera contro il Crotone. Oltre alle assenza causa coronavirus di McKennie e soprattutto Cristiano Ronaldo, anche peril recupero dopo l’non è scontato. Il gallese infortunatosi durante il ritiro con la sua nazionale si è fermato per un problema muscolare e salterà la gara del suo Galles contro la Bulgaria. Il centrocampista ha spesso avuto in passato problemi muscolari cronici, per questo inizia a serpeggiare preoccupazione tra mister e tifosi della. Il suo stato di salute verrà tenuto sotto controllo giorno per giorno, ma 48 ore dal match la sua presenza è ancora in dubbio. LEGGI ANCHE: Calciomercato, sacrificio Dybala: addio più vicino LEGGI ANCHE: ...

junews24com : Maria Alves: «Settimana meravigliosa. Infortunio? Il periodo più brutto» - - junews24com : Ramsey ko: le percentuali sul recupero in vista di Crotone-Juventus - - bennygiardina : @vmatrc @fanpage Beh, direi che proprio per l'infortunio rientra in quella casistica. La Juventus non aveva a quel… - Cucciolina96251 : RT @calciomercatoit: ?? #Juventus, nota UFFICIALE su #Ramsey: 'Gli esami hanno escluso lesioni muscolari, il gallese verrà valutato di giorn… - alprunetti : @Laura_Bennati @filippocioni Un infortunio ora e la Juve fa causa alla nazionale. E poi lo mettono a vende i lupini… -