Juventus, Chiellini incorona De Ligt: “Diventerà il migliore al mondo” (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il difensore della Juventus, Giorgio Chiellini, ha parlato ai microfoni di Nos.nl prima del match, valido per la Nations League, contro l’Olanda. Il centrale ha voluto spendere parole cariche di stima per il suo compagno Matthijs de Ligt, adesso alle prese con la riabilitazione dopo l’operazione alla spalla. Juventus: Chiellini su De Ligt “E’ un ragazzo fantastico che nei prossimi anni potrebbe diventare il migliore al mondo. Sto cercando di aiutarlo il più possibile. Ha un futuro brillante. Ha 20 anni ma un cervello di uno di 30”. Leggi anche:Juventus, Rabiot disponibile a Crotone: squalifica azzerata, ecco perchè Ha concluso il capitano della Juventus, titolare anche nella difesa che ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il difensore della, Giorgio, ha parlato ai microfoni di Nos.nl prima del match, valido per la Nations League, contro l’Olanda. Il centrale ha voluto spendere parole cariche di stima per il suo compagno Matthijs de, adesso alle prese con la riabilitazione dopo l’operazione alla spalla.su De“E’ un ragazzo fantastico che nei prossimi anni potrebbe diventare ilal mondo. Sto cercando di aiutarlo il più possibile. Ha un futuro brillante. Ha 20 anni ma un cervello di uno di 30”. Leggi anche:, Rabiot disponibile a Crotone: squalifica azzerata, ecco perchè Ha concluso il capitano della, titolare anche nella difesa che ...

