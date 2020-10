Juventus, Agnelli sulla sentenza del Giudice Sportivo: “Vicenda che riguarda il Napoli” (Di giovedì 15 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli -Il presidente della Juventus, Andrea Agnelli ha parlato nella conferenza stampa post assemblea degli azionisti 2020, del caso relativo alla gara contro il Napoli e delle polemiche per la vittoria a tavolino dopo la decisione del Giudice Sportivo: “È una vicenda dove siamo collaterali. È una vicenda tra il Napoli e i gradi della Giustizia Sportiva. A noi non ci tocca assolutamente. Ne prendo atto, difficile ora trovare date per recuperare le sfide. Il calendario non è congestionato, di più: ipotizzare oggi di recuperare una gara o due, significa di non poterlo fare. Il calendario andrà rivisto, torniamo al discorso del post 2024 quando si andrà a scadenza col calendario approvato da FIFA e confederazioni”. L'articolo ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 15 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli -Il presidente della, Andreaha parlato nella conferenza stampa post assemblea degli azionisti 2020, del caso relativo alla gara contro il Napoli e delle polemiche per la vittoria a tavolino dopo la decisione del: “È una vicenda dove siamo collaterali. È una vicenda tra il Napoli e i gradi della Giustizia Sportiva. A noi non ci tocca assolutamente. Ne prendo atto, difficile ora trovare date per recuperare le sfide. Il calendario non è congestionato, di più: ipotizzare oggi di recuperare una gara o due, significa di non poterlo fare. Il calendario andrà rivisto, torniamo al discorso del post 2024 quando si andrà a scadenza col calendario approvato da FIFA e confederazioni”. L'articolo ...

juventusfc : LIVE ?? ALLE 15.30 SU @JuventusTV La conferenza stampa del Presidente Andrea Agnelli in occasione dell'Assemblea de… - juventusfc : Inizia ora la conferenza stampa del Presidente Andrea Agnelli ?? LIVE su @JuventusTV: - Gazzetta_it : #juve #Agnelli agli azionisti: “Faremo ogni tentativo per riottenere gli #scudetti revocati” - MilanForever81 : RT @DiMarzio: #Agnelli: “#JuventusNapoli? E’ una cosa che riguarda il Napoli e le autorità competenti” ?? - GorettiGianluca : Andrea Agnelli in conferenza dopo l'Assemblea dei soci: 'Sono contento che Sarri abbia vinto con la Juventus. Playo… -