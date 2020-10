Juventus, Agnelli ricorda Sarri: “Vi spiego cosa è successo con lui nello spogliatoio dei bianconeri” (Di giovedì 15 ottobre 2020) Andrea Agnelli parla della sua Juventus.Il presidente del club bianconero è intervenuto in conferenza stampa al termine dell'assemblea dei soci odierna. Tanti i temi trattati dal numero uno dei campioni d'Italia, facendo anche qualche passo indietro nel passato. Durante l'incontro con i giornalisti in sala stampa, infatti, Andrea Agnelli ha ricordato proprio la scorsa stagione del club bianconero, vincitore della Serie A con Maurizio Sarri in panchina. Il patron piemontese si è soffermato nel commentare la situazione in casa bianconera approfondendo il rapporto con il tecnico ex Napoli.VIDEO Juventus, Agnelli e il Coronavirus di Ronaldo: il presidente bianconero replica al Ministro SpadaforaJuventus-Napoli, il sindaco De Magistris non ci ... Leggi su mediagol (Di giovedì 15 ottobre 2020) Andreaparla della sua.Il presidente del club bianconero è intervenuto in conferenza stampa al termine dell'assemblea dei soci odierna. Tanti i temi trattati dal numero uno dei campioni d'Italia, facendo anche qualche passo indietro nel passato. Durante l'incontro con i giornalisti in sala stampa, infatti, Andreahato proprio la scorsa stagione del club bianconero, vincitore della Serie A con Maurizioin panchina. Il patron piemontese si è soffermato nel commentare la situazione in casa bianconera approfondendo il rapporto con il tecnico ex Napoli.VIDEOe il Coronavirus di Ronaldo: il presidente bianconero replica al Ministro Spadafora-Napoli, il sindaco De Magistris non ci ...

