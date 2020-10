Juventus, Agnelli: “Anno agrodolce, grandi risultati e delusioni inaspettate” (Di giovedì 15 ottobre 2020) “E’ stato un anno agrodolce, sia in campo che fuori: abbiamo ottenuto grandi risultati e delusioni inaspettate”. Queste le parole di Andrea Agnelli al termine dell’assemblea dei soci azionisti della Juventus in quello che è il riepilogo di quanto accaduto in questa stagione: “Il nono scudetto vinto non ha trovato il giusto riconoscimento, solo fra qualche anno ci potremo rendere conto di cosa hanno significato questi nove anni. Abbiamo perso due finali, in Coppa Italia e Supercoppa Italiana, e ci brucia ancora. C’è stata anche l’eliminazione negli ottavi di Champions, risultati che non ci hanno soddisfatti”. Leggi su sportface (Di giovedì 15 ottobre 2020) “E’ stato un anno, sia in campo che fuori: abbiamo ottenutoinaspettate”. Queste le parole di Andreaal termine dell’assemblea dei soci azionisti dellain quello che è il riepilogo di quanto accaduto in questa stagione: “Il nono scudetto vinto non ha trovato il giusto riconoscimento, solo fra qualche anno ci potremo rendere conto di cosa hanno significato questi nove anni. Abbiamo perso due finali, in Coppa Italia e Supercoppa Italiana, e ci brucia ancora. C’è stata anche l’eliminazione negli ottavi di Champions,che non ci hanno soddisfatti”.

juventusfc : LIVE ?? ALLE 15.30 SU @JuventusTV La conferenza stampa del Presidente Andrea Agnelli in occasione dell'Assemblea de… - juventusfc : Inizia ora la conferenza stampa del Presidente Andrea Agnelli ?? LIVE su @JuventusTV: - Gazzetta_it : #juve #Agnelli agli azionisti: “Faremo ogni tentativo per riottenere gli #scudetti revocati” - ItaSportPress : Juventus, Agnelli: 'Nono Scudetto non ha trovato giusto riconoscimento' - - tokaji555 : RT @juventusfc: Inizia ora la conferenza stampa del Presidente Andrea Agnelli ?? LIVE su @JuventusTV: -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Agnelli Juventus, Agnelli annuncia la nuova dirigenza: tutti i cambi Virgilio Sport Juventus, Agnelli: «2019/2020 agrodolce, grandi risultati e delusioni inattese»

Andrea Agnelli è intervenuto in conferenza stampa dopo l’assemblea degli azionisti Juve. Ecco le parole del presidente bianconero. PARATICI – «E’ stato un 2019/20 agrodolce, sia in campo che fuori: ...

Juventus, Agnelli: “Anno agrodolce, grandi risultati e delusioni inaspettate”

Queste le parole di Andrea Agnelli al termine dell’assemblea dei soci azionisti della Juventus in quello che è il riepilogo di quanto accaduto in questa stagione: “Il nono scudetto vinto non ha ...

Andrea Agnelli è intervenuto in conferenza stampa dopo l’assemblea degli azionisti Juve. Ecco le parole del presidente bianconero. PARATICI – «E’ stato un 2019/20 agrodolce, sia in campo che fuori: ...Queste le parole di Andrea Agnelli al termine dell’assemblea dei soci azionisti della Juventus in quello che è il riepilogo di quanto accaduto in questa stagione: “Il nono scudetto vinto non ha ...