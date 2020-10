Jole Santelli, l’ultimo post: quel cortometraggio che non vedrà mai (Di giovedì 15 ottobre 2020) Jole Santelli se n’è andata. Solo il 13 ottobre aveva pubblicato un post su Facebook pieno di voglia di vivere e speranza per la sua terra. addio a Jole SantelliDella sua vita, in un’intervista al Fatto Quotidiano, Jole Santelli disse: “Quando una persona subisce un attacco così violento alla propria vita, quando il dolore fisico si fa radicale e incomprimibile, allora quella persona ha due strade: deprimersi e farsi portare via dalla corrente, scegliere che il destino scelga per lei. Oppure attivarsi, concentrarsi e soprattutto ribellarsi”. Lei ha scelto di ribellarsi e di lasciare fare al destino. Joele Santelli ci ha lasciati a 51 ... Leggi su chenews (Di giovedì 15 ottobre 2020)se n’è andata. Solo il 13 ottobre aveva pubblicato unsu Facebook pieno di voglia di vivere e speranza per la sua terra. addio aDella sua vita, in un’intervista al Fatto Quotidiano,disse: “Quando una persona subisce un attacco così violento alla propria vita, quando il dolore fisico si fa radicale e incomprimibile, allorala persona ha due strade: deprimersi e farsi portare via dalla corrente, scegliere che il destino scelga per lei. Oppure attivarsi, concentrarsi e soprattutto ribellarsi”. Lei ha scelto di ribellarsi e di lasciare fare al destino. Joeleci ha lasciati a 51 ...

