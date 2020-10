Jole Santelli, il cordoglio della politica. Gasparri in lacrime: 'Per me era come una sorella' (Di giovedì 15 ottobre 2020) L'aula della Camera ha osservato un minuto di silenzio in memoria di Jole Santelli , la presidente della regione Calabria ed ex deputata scomparsa questa mattina nella sua casa a Cosenza. Dopo il ... Leggi su leggo (Di giovedì 15 ottobre 2020) L'aulaCamera ha osservato un minuto di silenzio in memoria di, la presidenteregione Calabria ed ex deputata scomparsa questa mattina nella sua casa a Cosenza. Dopo il ...

Agenzia_Ansa : E' morta Jole #Santelli, presidente della Regione #Calabria Aveva 52 anni, da anni era malata di cancro. #ANSA… - MediasetTgcom24 : E' MORTA JOLE SANTELLI, PRESIDENTE REGIONE CALABRIA - matteorenzi : Un pensiero commosso in memoria della Presidente Jole Santelli, una donna che ha dimostrato di essere una grande co… - Eugenio97289950 : RT @GiuseppeConteIT: Una perdita dolorosa! La scomparsa di Jole Santelli è una ferita profonda per la Calabria e per le Istituzioni tutte.… - SimoneAureli : RT @FederAnziani: Senior Italia FederAnziani esprime il suo cordoglio per la morte della Presidente della Regione Calabria Jole Santelli ht… -