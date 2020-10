Jole Santelli, chi era la governatrice della Calabria: la famiglia e la carriera politica (Di giovedì 15 ottobre 2020) Vediamo chi era Jole Santelli, presidente della Regione Calabria scomparsa a soli 51 anni causa di una di un tumore Fonte Instagram – @cultutaidentitaSi è spenta a soli 51 anni (è nata il 28 dicembre 1958) dopo una lunga battaglia contro la malattia la presidentessa della Calabria Jole Santelli. Una vita caratterizzata da battaglie politiche e voglia di rendere migliore il futuro della sua stupenda regione. La sua carriera politica è stata caratterizzata dalla costante presenza di Forza Italia, con cui ha iniziato a collaborare nel 1996 prima con l’Ufficio legislativo (visto che di professione era avvocato) per poi passare a Montecitorio. È ... Leggi su chenews (Di giovedì 15 ottobre 2020) Vediamo chi era, presidenteRegionescomparsa a soli 51 anni causa di una di un tumore Fonte Instagram – @cultutaidentitaSi è spenta a soli 51 anni (è nata il 28 dicembre 1958) dopo una lunga battaglia contro la malattia la presidentessa. Una vita caratterizzata da battaglie politiche e voglia di rendere migliore il futurosua stupenda regione. La suaè stata caratterizzata dalla costante presenza di Forza Italia, con cui ha iniziato a collaborare nel 1996 prima con l’Ufficio legislativo (visto che di professione era avvocato) per poi passare a Montecitorio. È ...

