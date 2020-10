James Bond: ecco perché il nuovo 007 non è stato ancora scelto (Di giovedì 15 ottobre 2020) Barbara Broccoli, produttrice dei film su James Bond, ha spiegato il motivo per cui l'attore che sostituirà Daniel Craig come nuovo 007 non è stato ancora scelto. Barbara Broccoli, la produttrice dei film su James Bond, ha spiegato perché non è stato ancora scelto il sostituto di Daniel Craig per i film futuri della saga di 007. L'attore britannico dirà infatti addio al ruolo dell'agente segreto con il film No Time to Die, in uscita nell'aprile 2021. Considerando il doppio slittamento della data di uscita al cinema di No Time to Die, si fa sempre più lungo l'addio di Daniel Craig a James Bond. Quello diretto da Cary Fukunaga ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 15 ottobre 2020) Barbara Broccoli, produttrice dei film su, ha spiegato il motivo per cui l'attore che sostituirà Daniel Craig come007 non è. Barbara Broccoli, la produttrice dei film su, ha spiegato perché non èil sostituto di Daniel Craig per i film futuri della saga di 007. L'attore britannico dirà infatti addio al ruolo dell'agente segreto con il film No Time to Die, in uscita nell'aprile 2021. Considerando il doppio slittamento della data di uscita al cinema di No Time to Die, si fa sempre più lungo l'addio di Daniel Craig a. Quello diretto da Cary Fukunaga ...

Italia_Notizie : Tennista o James Bond? La misteriosa fuga per sfuggire alla quarantena da Covid - leganerd : No Time To Die: Cary Fukunaga non esclude ulteriori rinvii ? - Exprivia_Italy : Sei sicuro di proteggere i tuoi dati? Partecipa martedì 20 h.10.00 al webinar 'Da James Bond a Mr. Bean, guarda com… - badtasteit : La produttrice di #JamesBond parla inoltre della possibilità che il prossimo agente 007 non sia bianco o che sia un… - leganerd : No Time to Die secondo i produttori è uno dei migliori film su Bond ? -