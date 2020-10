Italiani terrorizzati e bastonati? Un monumentale Ferruccio De Bortoli: la frase sul "rispetto" con cui stende premier Conte (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il premier, Giuseppe Conte, ha iniziato a scaricare le colpe sugli Italiani. Un nuovo lockdown a Natale? Il premier non lo ha escluso e ha aggiunto che "dipende dagli Italiani", appunto. La politica del terrore e della deresponsabilizzazione. Una politica contro la quale punta il dito Ferruccio De Bortoli, ospite in collegamento ad Agorà di Rai 3: "Ci troviamo in una situazione dove si deve far affidamento sul senso di responsabilità degli Italiani. Credo ci sia un rispetto delle regole e degli altri molto alto. I cittadini vanno confortati, non spaventati", ha concluso la firma del Corriere della Sera. Insomma, per De Bortoli c'è poco da puntare il dito contro gli Italiani, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il, Giuseppe, ha iniziato a scaricare le colpe sugli. Un nuovo lockdown a Natale? Ilnon lo ha escluso e ha aggiunto che "dipende dagli", appunto. La politica del terrore e della deresponsabilizzazione. Una politica contro la quale punta il ditoDe, ospite in collegamento ad Agorà di Rai 3: "Ci troviamo in una situazione dove si deve far affidamento sul senso di responsabilità degli. Credo ci sia undelle regole e degli altri molto alto. I cittadini vanno confortati, non spaventati", ha concluso la firma del Corriere della Sera. Insomma, per Dec'è poco da puntare il dito contro gli, ...

Il premier, Giuseppe Conte, ha iniziato a scaricare le colpe sugli italiani. Un nuovo lockdown a Natale? Il premier non lo ha escluso e ha aggiunto che "dipende dagli italiani", appunto. La politica ...

