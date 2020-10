Italia-Olanda, De Roon squalificato ma presente allo stadio: il messaggio ironico sui social (Di giovedì 15 ottobre 2020) Marten De Roon assente per squalifica in Italia-Olanda ma presente sugli spalti per fare il tifo per la propria Nazionale e godersi lo spettacolo di quello che, di fatto, è il suo stadio. Il centrocampista dell'Atalanta ha colto l'occasione per visitare il nuovo impianto dei nerazzurri per il match di Nations League tra gli Azzurri di Mancini e gli Oranje di De Boer. Sui social, non poteva mancare il suo messaggio, sempre ad alto tasso ironico.De Roon scherza: il post socialcaption id="attachment 1036979" align="alignnone" width="507" De Roon (Instagram De Roon)/captionInvitato o imbucato? Resta tutto da capire, ma l'importante è che De Roon sia stato ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 15 ottobre 2020) Marten Deassente per squalifica inmasugli spalti per fare il tifo per la propria Nazionale e godersi lo spettacolo di quello che, di fatto, è il suo. Il centrocampista dell'Atalanta ha colto l'occasione per visitare il nuovo impianto dei nerazzurri per il match di Nations League tra gli Azzurri di Mancini e gli Oranje di De Boer. Sui, non poteva mancare il suo, sempre ad alto tasso.Descherza: il postcaption id="attachment 1036979" align="alignnone" width="507" De(Instagram De)/captionInvitato o imbucato? Resta tutto da capire, ma l'importante è che Desia stato ...

