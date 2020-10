Italia, Florenzi difende Immobile: 'Qui lo trattano come l'ultimo dei Mohicani' (Di giovedì 15 ottobre 2020) La ' Gazzetta dello Sport ' addirittura ha rifilato un 4 all'attaccante della Lazio: 'Che succede, Ciro? Spreca tantissimo e non si riconosce in azzurro. Sarebbe bastato l'Immobile della Lazio per ... Leggi su news.superscommesse (Di giovedì 15 ottobre 2020) La ' Gazzetta dello Sport ' addirittura ha rifilato un 4 all'attaccante della Lazio: 'Che succede, Ciro? Spreca tantissimo e non si riconosce in azzurro. Sarebbe bastato l'della Lazio per ...

tuttosport : #Italia, #Florenzi: 'Ingiusto trattare Immobile come l'ultimo dei Mohicani' ?? - CorSport : #Florenzi all'attacco: '#Immobile trattato come l'ultimo dei Mohicani' ?? - iljackmora : ???? #Italia, #Florenzi difende #Immobile: 'Qui lo trattano come l'ultimo dei Mohicani' ???? #ItaliaOlanda #RaiSport… - puffasgirl_ : RT @TalkingaboutL: Florenzi uno di Noi. Le sue parole su @ciroimmobile dovrebbe essere l' editoriale su tutti i giornali di domani. 'Immobi… - FuianoFederico : Finalmente tutta Italia si è accorta di che giocatore è Immobile. I paragoni di Florenzi sono fuori luogo. #ItaliaOlanda -