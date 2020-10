“Italia 2030”, al via il progetto di MiSE e Luiss Business School (Di giovedì 15 ottobre 2020) (Teleborsa) – Supportare i decisori politici e gli stakeholder economici e sociali nella comprensione dell’economia circolare e delle sue opportunità per la crescita sostenibile del Paese. Questo l’obiettivo di “Italia 2030”, il progetto lanciato dal ministero dello Sviluppo Economico e dalla Luiss Business School. A partire dal 20 ottobre, – fa sapere il MiSE in una nota – si terranno 13 webinar aperti per presentare i risultati delle ricerche svolte in collaborazione con le principali aziende italiane. “Italia 2030” prende le mosse dalle attività avviate già a novembre 2019 da MiSE e Luiss Business School, con la collaborazione di Cassa Depositi e Prestiti, ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 15 ottobre 2020) (Teleborsa) – Supportare i decisori politici e gli stakeholder economici e sociali nella comprensione dell’economia circolare e delle sue opportunità per la crescita sostenibile del Paese. Questo l’obiettivo di “Italia 2030”, illanciato dal ministero dello Sviluppo Economico e dalla. A partire dal 20 ottobre, – fa sapere ilin una nota – si terranno 13 webinar aperti per presentare i risultati delle ricerche svolte in collaborazione con le principali aziende italiane. “Italia 2030” prende le mosse dalle attività avviate già a novembre 2019 da, con la collaborazione di Cassa Depositi e Prestiti, ...

