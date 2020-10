International Day of Rural Women, WWF: “La transizione ecologica in agricoltura è donna” (Di giovedì 15 ottobre 2020) In Italia circa 1 impresa agricola su 3 è a conduzione femminile e il 32% (dato in crescita) vede la presenza di donne imprenditrici nel settore agricolo, titolari di 361.420 aziende su un totale di 1.145.680*. L’agricoltura ‘in rosa’ conta 234.000 donne su un totale di 872.000 addetti, il 26,8%, ma nelle aziende cosiddette multifunzionali, quelle cioè che praticano agriturismo, mercati contadini, fattorie didattiche, fattorie sociali, trasformazione e vendita diretta di prodotti di fattoria, la percentuale di presenza femminile è più alta. Le donne tendono a rendere quindi l’agricoltura più ‘umanistica’ e sostenibile, una maggiore incidenza che si spiega con la naturale propensione femminile all’innovazione e alla multifunzionalità, la maggiore capacità di ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 15 ottobre 2020) In Italia circa 1 impresa agricola su 3 è a conduzione femminile e il 32% (dato in crescita) vede la presenza di donne imprenditrici nel settore agricolo, titolari di 361.420 aziende su un totale di 1.145.680*. L’‘in rosa’ conta 234.000 donne su un totale di 872.000 addetti, il 26,8%, ma nelle aziende cosiddette multifunzionali, quelle cioè che praticano agriturismo, mercati contadini, fattorie didattiche, fattorie sociali, trasformazione e vendita diretta di prodotti di fattoria, la percentuale di presenza femminile è più alta. Le donne tendono a rendere quindi l’più ‘umanistica’ e sostenibile, una maggiore incidenza che si spiega con la naturale propensione femminile all’innovazione e alla multifunzionalità, la maggiore capacità di ...

MilenaBigatto : RT @HIT_trentino: ?? Oggi è l’International E-Waste Day, la Giornata internazionale dedicata ai #Raee ?? Nel primo dei 3 nuovi video #AWARE r… - annmavi : RT @istsupsan: Anche contro il #Covid c'è bisogno dell'impegno dei #giovani! Ce lo ricorda l'@who nell'International Youth Day. Non rischia… - BJLiguria : Genova: International Career Day, iscrizioni aperte per le aziende - - hfarmspa : ? Una scuola con 'quel qualcosa in più', in cui tecnologie all'avanguardia (dalle lezioni in VR ai laboratori di dr… - sostituibile : Oggi è l'International send nudes day e ancora non ricevo un cazzo -

Ultime Notizie dalla rete : International Day Nelson Mandela International Day: 5 libri per ricordarlo Vogue Italia International Day of Rulal Women | WWF: La transizione ecologica in agricoltura è donna

importante che il WWF sottolinea in occasione dell’International Day of Rural Women - Giornata Internazionale delle Donne Rurali, una data istituita dall’Onu e che per l’Italia assume quindi un valore ...

Pasta, boom di consumi. Una persona su 4 ne mangia di più. Sale del 25% l’export

A confermarlo è la ricerca internazionale commissionata da Unione Italiana Food e ICE a DOXA in occasione della ventiduesima edizione del World Pasta Day (ideata e curata da Unione Italiana Food e IPO ...

importante che il WWF sottolinea in occasione dell’International Day of Rural Women - Giornata Internazionale delle Donne Rurali, una data istituita dall’Onu e che per l’Italia assume quindi un valore ...A confermarlo è la ricerca internazionale commissionata da Unione Italiana Food e ICE a DOXA in occasione della ventiduesima edizione del World Pasta Day (ideata e curata da Unione Italiana Food e IPO ...