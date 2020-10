Inter-Milan in tv, Sky o Dazn: canale, orario e diretta streaming (Di giovedì 15 ottobre 2020) Finisce la sosta delle nazionali e la Serie A riparte col botto. Uno degli anticipi della quarta giornata è proprio il big match fra Inter e Milan. Il derby di Milano vedrà misurarsi due formazioni in un momento di forma esaltante. Da un lato i nerazzurri di Antonio Conte che, dopo essere partiti bene, hanno sprecato contro la Lazio riuscendo a strappare solo un pareggio, dall’altra i rossoneri di Stefano Pioli che si presentano da primi in classifica a punteggio pieno (a pari punti con l’Atalanta) e forti della qualificazione in Europa League. Appuntamento da non perdere sabato 17 ottobre alle ore 18. La sfida sarà trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite) e Sky Sport (canale 252 del satellite). La ... Leggi su sportface (Di giovedì 15 ottobre 2020) Finisce la sosta delle nazionali e la Serie A riparte col botto. Uno degli anticipi della quarta giornata è proprio il big match fra. Il derby dio vedrà misurarsi due formazioni in un momento di forma esaltante. Da un lato i nerazzurri di Antonio Conte che, dopo essere partiti bene, hanno sprecato contro la Lazio riuscendo a strappare solo un pareggio, dall’altra i rossoneri di Stefano Pioli che si presentano da primi in classifica a punteggio pieno (a pari punti con l’Atalanta) e forti della qualificazione in Europa League. Appuntamento da non perdere sabato 17 ottobre alle ore 18. La sfida sarà trasmessa intv da Sky sui canali Sky Sport Serie A (202 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite). La ...

