(Di giovedì 15 ottobre 2020) Mancano meno di 48 ore al derby dio che vedrà opposte.I nerazzurri dovranno rinunciare a diversipreti soprattutto in difesa a causa del propagarsi del contagio da Coronavirus, i rossoneri al contrario hanno recuperato Zlatanhimovic. L'estremo difensore della compagine di Pioli, Gigio, ai microfoni di MTV, si è proiettato al match di San Siro."Il nostro obiettivo è quello di nongol, le prime tre partite sono state tutte con clean sheet. Ora speriamo di continuare e fare una grande partita. Abbiamo voglia di giocare, abbiamo voglia di far bene, di regalare una gioia ai nostri tifosi. Speriamo di portare un grande risultato a casa. Positivitàhimovic? Quando succedono ...

ZZiliani : Vogliono indietro i due scudetti di Calciopoli. E immaginate se Milan, Inter, Napoli ecc. reclamassero gli scudetti… - Inter : ?? | MAGLIE ? I gol di @vecino, @Stefandevrij, Lautaro Martinez ?? Una maglia celebrativa che vi raccontiamo ??? Di… - SkySport : Per la maglia Una città, due Derby ? INTER-MILAN, sabato alle 18.00 MILAN-INTER, domenica alle 12.30 Il doppio Der… - RetweetPalermo : RT @Mediagol: Inter-#Milan, Donnarumma: 'Non voglio prendere gol, il ritorno di Ibra ci dà la carica' - lovigigiglio : RT @augustociardi75: Sondaggio RT SerieA #anni80 (Maradona, Falcao, Platini, Giordano, l'Inter dei tedeschi, il Milan di Sacchi, Zico all'… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Milan

Goal.com

Cresce l'attesa in casa Milan a due giorni dal derby contro l'Inter. Nell'allenamento pomeridiano il Diavolo ha potuto avere a disposizione anche i nazionali. I tamponi ai quali si sono sottoposti ...Zero perdite di tempo. Romelu, come gli altri nazionali di rientro, si è sottoposto poi ad Appiano al tampone e non vede l'ora di ristabilire la sua legge nel derby. Lukaku-gol nei suoi primi due derb ...