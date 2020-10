Inter, Mauro Icardi e il ricordo della tripletta al derby: “Mai si dimentica” (FOTO) (Di giovedì 15 ottobre 2020) “Siamo stati quello che non si racconta né si ammette. Ma mai si dimentica“. Story romantica e nostalgica quella postata dall’ex capitano dell’Inter Mauro Icardi. A pochi giorni dal derby tra Inter e Milan l’attaccante argentino ha voluto ricordare la sua storica tripletta del 15 ottobre 2017 quando i nerazzurri sconfissero i rossoneri per 3-2. Via Instagram, Icardi se remémore le derby de Milan il y a 3 ans jour pour jour.L’argentin avait inscrit un triplé permettant à l’Inter de l’emporter 3-2 ⚫️🔵 pic.twitter.com/TYiYjqpeyY — Inter Milan 🇫🇷 (@InterMilanFRA) October 15, 2020 Leggi su sportface (Di giovedì 15 ottobre 2020) “Siamo stati quello che non si racconta né si ammette. Ma mai si dimentica“. Story romantica e nostalgica quella postata dall’ex capitano dell’. A pochi giorni daltrae Milan l’attaccante argentino ha voluto ricordare la sua storicadel 15 ottobre 2017 quando i nerazzurri sconfissero i rossoneri per 3-2. Via Instagram,se remémore lede Milan il y a 3 ans jour pour jour.L’argentin avait inscrit un triplé permettant à l’de l’emporter 3-2 ⚫️🔵 pic.twitter.com/TYiYjqpeyY —Milan 🇫🇷 (@MilanFRA) October 15, 2020

