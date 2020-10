Inter, Icardi ha nostalgia del derby: «Non si dimentica» – FOTO (Di giovedì 15 ottobre 2020) Mauro Icardi ricorda la tripletta nel derby di Milano di tre anni fa: ecco il post social nostalgico dell’attaccante – FOTO Mauro Icardi ha nostaglia del derby di Milano. Il centravanti del Paris Saint Germain ricorda la tripletta contro il Milan nel derby di tre anni fa, con il gol al 90° che regalò la vittoria ai nerazzurri. «Siamo stati quello che non si racconta e ammette, però mai si dimentica» questo il messaggio di Icardi a discapito dei rapporti non idilliaci degli ultimi anni in nerazzurro. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 15 ottobre 2020) Mauroricorda la tripletta neldi Milano di tre anni fa: ecco il post social nostalgico dell’attaccante –Mauroha nostaglia deldi Milano. Il centravanti del Paris Saint Germain ricorda la tripletta contro il Milan neldi tre anni fa, con il gol al 90° che regalò la vittoria ai nerazzurri. «Siamo stati quello che non si racconta e ammette, però mai si» questo il messaggio dia discapito dei rapporti non idilliaci degli ultimi anni in nerazzurro. Leggi su Calcionews24.com

Era il 15 ottobre del 2017 quando Mauro Icardi, con una sua tripletta, trascinò l’ Inter alla vittoria nel derby contro il Milan. Il bomber argentino, ancora idolo della piazza, realizzò tre reti che ...

