Insulti razzisti a Salah: tifoso del West Ham bandito dagli stadi per tre anni (Di giovedì 15 ottobre 2020) A distanza di oltre un anno è stata fatta giustizia. Nel febbraio 2019, un "tifoso" del West Ham aveva insultato Mohamed Salah mentre l'attaccante del Liverpool era intento a calciare un tiro dalla bandierina. Parole pesanti a sfondo razzista che non erano passate inosservate. Un video, che aveva girato anche via social, era stato utilizzato come prova per dimostrare l'effettiva colpa del fan. Come riporta la BBC, adesso, l'uomo è stato punito.Insultò Salah: bandito per 3 anni dalle partitecaption id="attachment 824585" align="alignnone" width="594" Salah (Getty images)/captionTale Bradley Thumwood, 48enne tifoso del West Ham, a distanza di oltre un anno ha ammesso le sue colpe confermando di essere stato ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 15 ottobre 2020) A distanza di oltre un anno è stata fatta giustizia. Nel febbraio 2019, un "" delHam aveva insultato Mohamedmentre l'attaccante del Liverpool era intento a calciare un tiro dalla bandierina. Parole pesanti a sfondo razzista che non erano passate inosservate. Un video, che aveva girato anche via social, era stato utilizzato come prova per dimostrare l'effettiva colpa del fan. Come riporta la BBC, adesso, l'uomo è stato punito.Insultòper 3dalle partitecaption id="attachment 824585" align="alignnone" width="594"(Getty images)/captionTale Bradley Thumwood, 48ennedelHam, a distanza di oltre un anno ha ammesso le sue colpe confermando di essere stato ...

ItaSportPress : Insulti razzisti a Salah: tifoso del West Ham bandito dagli stadi per tre anni - - di_A_da : @atm #tram14 nr.7531 autista inizia il turno in via Bramante e insulta passeggero già in piazza lega lombarda.insul… - Squizzolo : @Paolo_Bargiggia Io non mi vanterei tanto se, oltre a essere uno dei più perculati in tv, cercando su google veniss… - nonsopropri0 : @selinrauhl ho sentito la parola “F-“ un sacco di volte,ma si è squalificato Dosio perché a notte fonda ha bestemmi… - nonsopropri0 : @ectos7 @GrandeFratello ho sentito la parola “F-“ un sacco di volte,ma si è squalificato Dosio perché a notte fonda… -