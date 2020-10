INPS | firmata convenzione per gestione Fondo anticipo TFR a dipendenti pubblici

(Di giovedì 15 ottobre 2020) (Teleborsa) – Il Consiglio di amministrazione dell’ha approvato lacon la quale viene affidata all’ladeldi garanzia per l’accesso all’finanziario dei trattamenti TFS/TFR spettanti ai. Lapassa ora alla firma di Ministero dell’Economia e Ministero del Lavoro quali aderenti all’accordo quadro, approvato con D.M. 19 agosto 2020, insieme al Dipartimento della Funzione Pubblica. Una volta perfezionata, lapermetterà ai lavoratori di accedere a finanziamenti, a valere sul futuro TFS/TFR loro spettante, fino a massimo di 45.000 euro attraverso le banche, alle quali ...

