Inps, ecco le nuove modalità di accesso agli uffici di Napoli (Di giovedì 15 ottobre 2020) L’attività di informazione al Pubblico presso gli sportelli Inps dell’Area Metropolitana di Napoli è garantita nel rispetto delle misure di sicurezza per il contenimento del rischio di contagio Covid 19 e può avvenire esclusivamente mediante prenotazione. L’utente dovrà obbligatoriamente prenotarsi, utilizzando i seguenti canali: • App Inps Mobile (Servizio Sportelli di Sede) scaricabile dagli store per sistemi Android e iOS; • Portale internet www.Inps.it (servizio “Le Sedi Inps); • Contact Center (803164 da rete fissa, 06164164 da telefonia mobile). Il servizio di informazione sarà ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 15 ottobre 2020) L’attività di informazione al Pubblico presso gli sportellidell’Area Metropolitana diè garantita nel rispetto delle misure di sicurezza per il contenimento del rischio di contagio Covid 19 e può avvenire esclusivamente mediante prenotazione. L’utente dovrà obbligatoriamente prenotarsi, utilizzando i seguenti canali: • AppMobile (Servizio Sportelli di Sede) scaricabile dstore per sistemi Android e iOS; • Portale internet www..it (servizio “Le Sedi); • Contact Center (803164 da rete fissa, 06164164 da telefonia mobile). Il servizio di informazione sarà ...

MariaRo51490621 : RT @ChiodiDonatella: ECCO COME FUNZIONA L'#INPS DI #TRIDICO, QUELLO CHE SI RADDOPPIA LO STIPENDIO Per sapere se qualcuno è vivo o morto le… - AngelaBoffa69_ : RT @ChiodiDonatella: ECCO COME FUNZIONA L'#INPS DI #TRIDICO, QUELLO CHE SI RADDOPPIA LO STIPENDIO Per sapere se qualcuno è vivo o morto le… - StefanoFlajani : RT @ChiodiDonatella: ECCO COME FUNZIONA L'#INPS DI #TRIDICO, QUELLO CHE SI RADDOPPIA LO STIPENDIO Per sapere se qualcuno è vivo o morto le… - ROMINA70672119 : RT @ChiodiDonatella: ECCO COME FUNZIONA L'#INPS DI #TRIDICO, QUELLO CHE SI RADDOPPIA LO STIPENDIO Per sapere se qualcuno è vivo o morto le… - riktroiani : RT @ChiodiDonatella: ECCO COME FUNZIONA L'#INPS DI #TRIDICO, QUELLO CHE SI RADDOPPIA LO STIPENDIO Per sapere se qualcuno è vivo o morto le… -

Ultime Notizie dalla rete : Inps ecco Inps, ecco le nuove modalità di accesso agli uffici di Napoli - Ildenaro.it Il Denaro Naspi, perchè dura più di quanto mi aspettassi? Ecco come viene corrisposta

La Naspi non sempre dura quanto ci aspettiamo: in base ai giorni di durata comunicati dall’INPS ecco come sapere fino a quando sarà corrisposta. Non sempre è facile comprendere i calcoli dell’INPS ...

Pensioni novembre 2020 news: pagamento, rimborso 730 e aumento

Pensioni news novembre 2020 pagamento Poste, rimborso 730, aumento pensioni d'invalidità, come verificare il cedolino, le ultimissime notizie e novità ...

La Naspi non sempre dura quanto ci aspettiamo: in base ai giorni di durata comunicati dall’INPS ecco come sapere fino a quando sarà corrisposta. Non sempre è facile comprendere i calcoli dell’INPS ...Pensioni news novembre 2020 pagamento Poste, rimborso 730, aumento pensioni d'invalidità, come verificare il cedolino, le ultimissime notizie e novità ...