Inps: 3 milioni le persone che beneficiano del reddito di cittadinanza. Importo medio di 563 euro (Di giovedì 15 ottobre 2020) L’Inps ha accolto da aprile 1,5 milioni di domande di reddito di cittadinanza per altrettante famiglie e, di queste, 166mila sono decadute dal diritto. I nuclei restanti (1,3 milioni) sono costituiti per 1,2 milioni da percettori di reddito di cittadinanza, con circa 3 milioni di persone coinvolte, e per 137 mila da percettori di pensione di cittadinanza, con 156 mila persone coinvolte. Lo si legge nell’Osservatorio Inps riferito ai dati di settembre. L’Inps segnala anche che a settembre il beneficio è scaduto per 376.000 nuclei, quelli che lo hanno ricevuto continuativamente per 18 mesi. L’Importo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 ottobre 2020) L’ha accolto da aprile 1,5di domande didiper altrettante famiglie e, di queste, 166mila sono decadute dal diritto. I nuclei restanti (1,3) sono costituiti per 1,2da percettori didi, con circa 3dicoinvolte, e per 137 mila da percettori di pensione di, con 156 milacoinvolte. Lo si legge nell’Osservatorioriferito ai dati di settembre. L’segnala anche che a settembre il beneficio è scaduto per 376.000 nuclei, quelli che lo hanno ricevuto continuativamente per 18 mesi. L’...

TermometroPol : ?? Cartelle esattoriali: il 16 ottobre è una data che i contribuenti debbono segnarsi in agenda. ?? Riprendono infat… - quirinobiscaro : @pbersani A Tagadà ha detto che l’INPS non poteva sbrigare in poco tempo milioni di pratiche (cassa integrazione).… - albertocaldana : I migranti portano all’INPS un guadagno di 500 milioni. È in attivo il bilancio previdenziale che li riguarda… - wwwyoudetective : @matteosalvinimi INPS kuridi vigliacchi gli sperperi x milioni di euro e pensionati alla fame - IzzoEdo : RT @FarodiRoma: I migranti portano all’INPS un guadagno di 500 milioni. È in attivo il bilancio previdenziale che li riguarda -

Ultime Notizie dalla rete : Inps milioni Inps: 3 milioni le persone che beneficiano del reddito di cittadinanza. Importo medio di 563 euro Il Fatto Quotidiano Reddito di cittadinanza, da gennaio famiglie beneficiarie in aumento del 25%

è stato pari a 1,328 milioni (+25% rispetto a gennaio 2020). In particolare, l'incremento raggiunge il +31% nei nuclei familiari con un solo componente. Lo ha reso noto l'Inps. L'Istituto segnala, ...

SPID: sempre più richiesto per ottenere bonus e agevolazioni

SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, ha già superato i 7 milioni di attivazioni nei primi cinque mesi del 2020. Il periodo di lockdown ha provocato un netto aumento delle richieste per otte ...

è stato pari a 1,328 milioni (+25% rispetto a gennaio 2020). In particolare, l'incremento raggiunge il +31% nei nuclei familiari con un solo componente. Lo ha reso noto l'Inps. L'Istituto segnala, ...SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, ha già superato i 7 milioni di attivazioni nei primi cinque mesi del 2020. Il periodo di lockdown ha provocato un netto aumento delle richieste per otte ...