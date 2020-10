Inizia l’assalto alle metropoli. Primarie Pd a Roma e Torino. Prove d’intesa coi 5S a Napoli. I tavoli col Movimento per le candidature comuni potrebbero lanciare Fico nel capoluogo campano (Di giovedì 15 ottobre 2020) Si avvicinano gli impegni elettorali comunali del prossimo anno e il centro-sinistra dice la sua sulle Primarie: a Roma e Torino si faranno sicuramente altrove non sembrano essercene le condizioni. Un progetto che potremmo definire a “geometria variabile” che sacrifica una linea unica al pragmatismo delle singole situazioni locali per ottenere il massimo risultato. Incominciamo da Torino dove la novità è che Chiara Appendino, sindaco uscente M5S, non si ricandiderà, per motivi di opportunità dopo la condanna in primo grado a sei mesi per il caso Ream. Gli organi del Pd locale hanno indetto le Primarie per febbraio 2021 in una prima bozza di regolamento che sarà proposta oggi. Per ora dal nazionale non giungono indicazioni per un possibile percorso comune ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 15 ottobre 2020) Si avvicinano gli impegni elettorali comunali del prossimo anno e il centro-sinistra dice la sua sulle: asi faranno sicuramente altrove non sembrano essercene le condizioni. Un progetto che potremmo definire a “geometria variabile” che sacrifica una linea unica al pragmatismo delle singole situazioni locali per ottenere il massimo risultato. Incominciamo dadove la novità è che Chiara Appendino, sindaco uscente M5S, non si ricandiderà, per motivi di opportunità dopo la condanna in primo grado a sei mesi per il caso Ream. Gli organi del Pd locale hanno indetto leper febbraio 2021 in una prima bozza di regolamento che sarà proposta oggi. Per ora dal nazionale non giungono indicazioni per un possibile percorso comune ...

