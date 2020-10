Influnet | al via la sorveglianza epidemiologica | un solo tampone per Covid ed influenza

Leggi su meteoweb.eu

(Di giovedì 15 ottobre 2020) La seconda ondata di contagi preoccupa l’Italia: con l’arrivo delle stagioni fredde, il numero di nuovi casi è aumentato, così come aumenta la paura quando si manifestano i primi sintomili. Distinguerli da quelli del-19 è difficile, ma i medici si stanno muovendo per aiutare la popolazione. Inizia infatti laInfluent: oltre ae sindromi simil-li dovrà monitorare anche il coronavirus. I medici, dopo triage telefonico, dovranno segnalare alle asl i pazienti, riferendo i sintomi accusati, successivamente l’asl di riferimento si muoverà per effettuare ilsui pazienti segnalati. Si tratterà di un unicoche ...