In ufficio imprechiamo 55 volte a settimana e ci aiuta a controllare lo stress

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Alzi la mano chi non si è mai ritrovato a imprecare in, davanti a una richiesta assurda di un cliente o in seguito a una qualche discussione con capi e colleghi. Perfetto, a parte quei pochi bugiardi che hanno tenuto la mano abbassata, siamo tutti sulla stessa lunghezza d'onda. Anche con i cugini d'oltremanica, o almeno così pare da una curiosa ricerca condotta dalla società informatica inglese 4Com, che ha pensato bene di analizzare i comportamenti più tipici dei lavoratori britannici. Scoprendo che sì, imprecare inè un qualcosa di assolutamente comune – e forse addirittura salutare – che tendiamo a ripetere la bellezza di almeno 11al giorno. Per una mediale di circa 55. Come racconta anche il portale Unilad, ...