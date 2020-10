In Spagna 6.603 nuovi positivi al Covid nelle ultime 24 ore e 140 decessi (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il ministero della Salute spagnolo ha annunciato oggi 13.318 nuovi casi di infezione da coronavirus, 6.603 diagnosticati nelle ultime 24 ore e 140 decessi. Il direttore del Centro per il coordinamento ... Leggi su globalist (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il ministero della Salute spagnolo ha annunciato oggi 13.318casi di infezione da coronavirus, 6.603 diagnosticati24 ore e 140. Il direttore del Centro per il coordinamento ...

Il direttore del Centro per il coordinamento degli allarmi sanitari e delle emergenze, Fernando Simón, ha indicato che: "La Spagna si sta stabilizzando, ma le differenze territoriali sono importanti.

Il direttore del Centro per il coordinamento degli allarmi sanitari e delle emergenze, Fernando Simón, ha indicato che: "La Spagna si sta stabilizzando, ma le differenze territoriali sono importanti.In Spagna oltre 13mila casi in 24 ore Il ministero della Salute spagnolo ha annunciato oggi 13.318 nuovi casi di infezione da coronavirus, 6.603 diagnosticati nelle ultime 24 ore e 140 decessi. Il ...