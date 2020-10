In Europa oltre 700mila contagi da Covid: al via lockdown parziali (Di giovedì 15 ottobre 2020) BRUXELLES – Più di 700.000 casi nell’ultima settimana in tutta Europa: sempre più Stati europei stanno affrontando la seconda ondata di contagi da coronavirus. La situazione è particolarmente grave in Spagna, Francia, Regno Unito, Belgio e Paesi Bassi, ma sta peggiorando anche in Germania e Italia. Nel Regno Unito ieri si sono registrati 19.724 nuovi casi, un nuovo record giornaliero. Anche Spagna e Germania fanno segnare nuovi record, con rispettivamente 11.970 e 5.132 casi. Leggi su dire (Di giovedì 15 ottobre 2020) BRUXELLES – Più di 700.000 casi nell’ultima settimana in tutta Europa: sempre più Stati europei stanno affrontando la seconda ondata di contagi da coronavirus. La situazione è particolarmente grave in Spagna, Francia, Regno Unito, Belgio e Paesi Bassi, ma sta peggiorando anche in Germania e Italia. Nel Regno Unito ieri si sono registrati 19.724 nuovi casi, un nuovo record giornaliero. Anche Spagna e Germania fanno segnare nuovi record, con rispettivamente 11.970 e 5.132 casi.

