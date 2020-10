"In casa sopra Papa Francesco, poi in vacanza col cardinale": Dago-bomba: "Quello che non dicono sulla Marogna" (Di giovedì 15 ottobre 2020) Quello che i giornali non scrivono su Cecilia Marogna. Come al solito è Dagospia a sganciare la bomba velatamente piccante, stavolta sulla dama di fiducia del cardinale Angelo Becciu che sta letteralmente facendo tremare il Vaticano. "Chissà come mai nessuno dei giornali ha ancora scritto che lady Marogna, residente a Milano, quando atterrava a Roma andava a vivere in un palazzo apostolico del Vaticano, ospite di Becciu (al piano superiore c'è la dimora di Bergoglio)". Non solo, prosegue l'indiscreto di Dago: "La Mata Hari della mutua ha trascorso le vacanze estive in Sardegna graditissima ospite di casa Becciu, lo stesso cardinale che si sente da lei ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 ottobre 2020)che i giornali non scrivono su Cecilia. Come al solito èspia a sganciare lavelatamente piccante, stavoltadama di fiducia delAngelo Becciu che sta letteralmente facendo tremare il Vaticano. "Chissà come mai nessuno dei giornali ha ancora scritto che lady, residente a Milano, quando atterrava a Roma andava a vivere in un palazzo apostolico del Vaticano, ospite di Becciu (al piano superiore c'è la dimora di Bergoglio)". Non solo, prosegue l'indiscreto di: "La Mata Hari della mutua ha trascorso le vacanze estive in Sardegna graditissima ospite diBecciu, lo stessoche si sente da lei ...

vincenzino80 : RT @silviajuve71: @nzingaretti @pdnetwork @VincenzoDeLuca Attacchi sopra le righe non vanno mai bene. Criticare la scelta di lasciare a cas… - eliotshit : RT @zuhayrversus: La tua amica influencer se vede un cazzo dopo se spaventa, andiamo sopra i trenta; so' maschilista bro', te lo dico, sopr… - SerenaPic_ : Ieri mio fratello, 10 anni, ha portato delle gallette con sopra la nutella a scuola per merenda. Quando è tornato a… - silviajuve71 : @nzingaretti @pdnetwork @VincenzoDeLuca Attacchi sopra le righe non vanno mai bene. Criticare la scelta di lasciare… - dygualdo : voglio seguire il derby qui sopra, eh ma meglio uscire di casa -