In arrivo 9 milioni di cartelle esattoriali (Di venerdì 16 ottobre 2020) Sono . Gualtieri: "Abbiamo detto all'Agenzia delle Entrate di ripartire con gradualità". MILANO – Stop alla moratoria. Nella giornata di venerdì 16 ottobre 2020 ripartono le cartelle esattoriali. Sono 9 milioni i documenti attesi nelle case degli italiani, anche se la ripartenza sarà molto graduale. A confermalo è lo stesso ministro Gualtieri: "Abbiamo detto all'Agenzia delle Entrate che bisogna ripartire piano". Molto probabilmente i nostri concittadini riceveranno prima le cartelle più vecchie (marzo) per poi proseguire con i mesi successivi. Un cammino molto lungo che, senza nessun altro stop, ha bisogno di almeno un semestre per poter fare riallineare il meccanismo. Gualtieri: "Ripartire con gradualità" La ...

